Рианчо высказался о ретро-матче «Спартак» - «Реал»

Бывший ассистент Массимо Карреры в московском «Спартаке» Рауль Рианчо прокомментировал потенциальное проведение ретро-матча между «красно-белыми» и мадридским «Реалом».

«Я считаю, что в сегодняшних обстоятельствах трудно организовать такой матч», - приводит слова Рианчо «Матч ТВ».

Тем не менее, испанский специалист выразил полную уверенность в том, что такой поединок оказался бы весьма приятным воспоминанием как для болельщиков обеих команд, так и для их футболистов.

Столичный «Спартак» одержал победу над коллективом из Мадрида в рамках Лиги чемпионов в 1998 году со счётом 2:1.