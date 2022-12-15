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Смородская считает, что Пиняев и Глушенков не нужны «Локомотиву»

15 Декабря 2022 • 20:13 Комментировать

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переходе нападающих «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в стан «железнодорожников».

«На мой взгляд, Пиняев и Глушенков не нужны «Локомотиву», такие трансферы ничего не изменят. Кого им нужно приобрести? Не собираюсь давать советы «Локомотиву», зачем мне это?» — приводит слова  Смородской «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что столичный клуб заплатит за Пиняева и Глушенкова 400 миллионов рублей. При этом отмечалось, что эта сумма будет разделена на несколько частей, однако в «Локомотиве» не подтвердили данную информацию.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Крылья Советов Ольга Смородская Максим Глушенков Сергей Пиняев
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