Смородская считает, что Пиняев и Глушенков не нужны «Локомотиву»

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская поделилась мнением о возможном переходе нападающих «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в стан «железнодорожников».

«На мой взгляд, Пиняев и Глушенков не нужны «Локомотиву», такие трансферы ничего не изменят. Кого им нужно приобрести? Не собираюсь давать советы «Локомотиву», зачем мне это?» — приводит слова Смородской «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что столичный клуб заплатит за Пиняева и Глушенкова 400 миллионов рублей. При этом отмечалось, что эта сумма будет разделена на несколько частей, однако в «Локомотиве» не подтвердили данную информацию.