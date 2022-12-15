Тихонов не уверен в возможности проведения ретро-матча «Спартак» - «Реал»

Восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал потенциальный ретро-поединок между «красно-белыми» и мадридским «Реалом».

Специалист выразил желание в проведении данного матча, так как он может сильно поспособствовать популяризации футбола. Также Тихонов считает, что матч будет интересен и тем, кто уже является любителем этого вида спорта.

«Как вы думаете, в связи с этой ситуацией возможен такой матч? Приедут ли испанцы? Вот о чём речь», - приводит слова Тихонова «Матч ТВ».

В 1998 году «Спартак» в рамках Лиги чемпионов обыграл «Реал» в «Лужниках» (2:1).