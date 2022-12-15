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Камоцци — о возможном переходе Пиняева в «Локомотив»: «Это облом для «Спартака»

15 Декабря 2022 • 19:28 Комментировать

Футбольный менеджер Франко Камоцци прокомментировал возможный переход нападающих «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив». Ранее сообщалось, что стороны близки к оформлению трансферов.

«Я бы не сказал, что это катастрофа для «Спартака». Скорее облом. Ведь, на мой взгляд, у Пиняева очень светлое будущее», — цитирует Камоцци «Спорт-Экспресс».

По мнению агента, Глушенков тоже неплохо себя проявляет в чемпионате России, он мог бы стать хорошей покупкой для «железнодорожников».

Ранее в СМИ появилась информация, что столичный клуб заплатит за обоих игроков 400 миллионов рублей.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Спартак Москва Крылья Советов Максим Глушенков Сергей Пиняев Франко Камоцци
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