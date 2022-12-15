Агент Сычевого сообщил, что европейские клубы интересовались форвардом

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, ответил на вопрос о будущем игрока.

«Обращаются ли ко мне клубы РПЛ? Без комментариев, по этому поводу много сказано, с утра до вечера данная тема обсуждается. Когда будут какие-то движения, об этом узнают», — цитирует Талаева «РБ Спорт».

Агент отметил, что по Сычевому обращались клубы из Европы, но кроме разговоров ничего не было. Представитель футболиста заявил, что «Оренбург» является самой важной командой в жизни Сычевого.

В текущем сезоне 26-летний форвард забил 17 голов и сделал две результативные передачи в 19 матчах с учетом всех турниров.