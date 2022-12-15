Бушманов готов принять участие в ретро-матче «Спартак» - «Реал»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Бушманов, принимавший участие в победном для «красно-белых» поединке Лиги чемпионов сезона 1998/99 с мадридским «Реалом» (2:1), выразил готовность в участии в ретро-матче, посвящённому памяти Ильи Цымбаларя.

«Если позовут, то с большим удовольствием готов сыграть в таком ретро-матче», - приводит слова Бушманова «Матч ТВ».

В настоящий момент российский футболист не получал приглашение.

Голы в памятной встрече на свой счёт записали испанец Рауль и россияне Егор Титов и Илья Цымбаларь.

Противостояние проходило в Москве на стадионе «Лужники».