Филимонов заявил, что готов сыграть в ретро-матче «Спартак» - «Реал»

Бывший голкипер «Спартака» Александр Филимонов ответил на вопрос, готов ли он принять участие в ретро-матче «Спартак» - «Реал». Товарищеская встреча в память об Илье Цымбаларе может состояться летом 2023 года.

«Мне пока ничего не говорили про этот матч. Если позовут сыграть, то в принципе да, соглашусь. Но в нынешних реалиях это маловероятно. Думаю, в будущем, можно будет организовать такую встречу», — приводит слова Филимонова «Матч ТВ».

Илья Цымбаларь защищал цвета московского «Спартака» с 1993 по 1999 год. За это время он шесть раз стал чемпионом России и два раза завоевал Кубок страны.