«Крылья Советов» хотят приобрести у «Локомотива» права на Бабкина

Полузащитник «Локомотива» Сергей Бабкин, выступающий на правах аренды за «Крылья Советов», может перебраться в самарский клуб на постоянной основе.

По сведениям «РБ Спорт», «Крылья» планируют воспользоваться опцией выкупа футболиста, которая прописана в арендном соглашении. Источник сообщает, что в клубе довольны хавбеком, хоть он и провел небольшое количество матчей.

В нынешнем сезоне 20-летний Бабкин принял участие в 14 играх с учетом всех турниров, в которых не отметился результативными действиями. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 700 тысяч евро.