В обозримом будущем атакующий полузащитник Максим Глушенков сменит «Крылья Советов» на «Локомотив». Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», в московском клубе Глушенков будет зарабатывать примерно миллион в евро в год с учётом бонусных выплат.

23-летний Максим Глушенков сыграл за «Крылья Советов» 60 матчей. В них футболист записал на свой счёт 16 голов.

Отметим, что эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Максима Глушенкова в 2,8 миллиона евро.

Напомним, что «Локомотив» провалил первую часть чемпионата России – на текущий момент команда занимает 14-е место в турнирной таблице.