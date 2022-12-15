В «Локомотиве» прокомментировали информацию о покупке Пиняева и Глушенкова у «Крыльев Советов»

В пресс-службе «Локомотива» ответили на вопрос о возможном подписании нападающих «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова.

Ранее сообщалось, что стороны близки к оформлению трансферов. Стоимость перехода обоих игроков должна составить 400 миллионов рублей. Отмечалось, что «железнодорожники» будут платить частями.

В пресс-службе столичного клуба заявили, что не располагают информацией о данных трансферах, сообщает «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков после 17 туров. Напомним, РПЛ ушла на зимнюю паузу до марта 2023 года.