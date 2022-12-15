В июне в Москве может пройти матч звёзд «Спартака» и «Реала». Инициатором проведения такого матча является сын легендарного игрока «красно-белых» Ильи Цымбаларя - Олег. Об этом рассказывает «РБ Спорт».

За команду звёзд «Спартака» могут выступить футболисты, которые играли за команду в девяностых и нулевых годах. Что касается «Реала», то организаторы хотели бы пригласить участников памятного матча между «сливочными» и «Спартаком», проходившего в 1998 году. В списке находятся Роберто Карлос, Фернандо Йерро, Рауль и многие другие.

Отметим, что Илья Цымбараль ушёл из жизни в 2013 году.