«Локомотив» в ближайшее время подпишет нападающих «Крыльев Советов» Сергея Пиняева и Максима Глушенкова. Ранее стало известно, что столичный клуб заплатит за футболистов 400 миллионов рублей (по 200 млн за каждого игрока).

По сведениям «Чемпионата», у «железнодорожников» на данный момент нет денег для покупки сразу двух футболистов, поэтому они договорились с самарским клубом о рассрочке.

«Локомотив» ушел на зимнюю паузу на 14-й строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков после 17 туров. Возобновление чемпионата произойдет в марте 2023 года.