Агент: «Кассьерра останется в «Зените»

Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, высказался о будущем своего клиента.

По словам агента, 25-летний колумбиец не намерен покидать петербургский клуб в зимнее трансферное окно.

«Матео не будет рассматривать аренду в другой клуб зимой. Он останется в «Зените»!» — приводит слова Петропулоса Sport24.

Напомним, Кассьерра перешёл в «Зенит» минувшим летом из «Сочи» за 4,5 миллиона евро. Действующий контракт колумбийского форварда с «сине-бело-голубыми» рассчитан до конца июня 2025 года. Сейчас портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.

В нынешнем сезоне нападающий провёл за «Зенит» 20 матчей, забив в них три мяча и отдав четыре результативные передачи.