Нападающие «Крыльев Советов» Сергей Пиняев и Максим Глушенков в ближайшее время могут перебраться в московский «Локомотив». Ранее информировалось, что стороны близки к оформлению трансферов.

По сведениям известного инсайдера Ивана Карпова, «железнодорожники» заплатят за футболистов сумму отступных в размере 400 миллионов рублей (по 200 млн за каждого игрока).

В нынешнем сезоне 18-летний Пиняев принял участие в 15 матчах с учетом всех турниров, в которых забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи, а Глушенков забил 6 голов и записал на свой счет 6 ассистов в 21 игре за самарский клуб.