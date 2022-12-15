Терюшков прокомментировал информацию о распродаже игроков в «Химках»

Бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков высказался о возможной распродаже игроков подмосковного клуба. Ранее сообщалось, что около десяти футболистов могут покинуть команду в предстоящее трансферное окно.

«Честно, я не слежу за новостями в межсезонье. Мне сложно что-то говорить об этом сейчас. Видимо, есть причины для подобного решения», — заявил Терюшков «РБ Спорту».

Ранее стало известно, что несколько игроков не примут участие в зимнем сборе «Химок», который стартовал 15 декабря.

После 17 туров подопечные Спартака Гогниева занимают 15-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 12 очков.