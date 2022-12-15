Осинькин: «Уход Пиняева и Глушенкова для меня стал бы потерей»

Наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможном переходе нападающих Сергея Пиняева и Максима Глушенкова в «Локомотив». Ранее появилась информация, что «железнодорожники» близки к подписанию футболистов.

«На эту тему мне пока нечего ответить. Предложение в клуб было, но дальше пока комментировать нечего. Уход Пиняева и Глушенкова для меня стал бы потерей», — приводит слова Осинькина «Чемпионат».

Специалист заявил, что если они уйдут, то клуб будет искать замену, ведь жизнь на этом не останавливается.

«Крылья Советов» занимают 11-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 20 очков после 17 туров.