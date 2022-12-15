​«Динамо» объявило о продлении контрактов с Кутицким и Гладышевым

«Динамо» посредством своего официального сайта объявило о продлении трудовых соглашений с полузащитником Александром Кутицким и нападающим Ярославом Гладышевым. Новые контракты связывают футболистов с «бело-голубыми» до июня 2026 года.

Александр Кутицкий и Ярослав Гладышев являются воспитанниками академии «Динамо». Кутицкий за первую команду провёл 28 матчей и забил один гол. Гладышев, в свою очередь, в 28 играх забил пять голов и отдал четыре голевых паса.

Отметим, что на зимние каникулы московское «Динамо» ушло на четвёртой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги.