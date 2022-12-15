Нападающие «Крыльев Советов» Максим Глушенков и Сергей Пиняев в ближайшее время могут стать игроками «Локомотива». По информации «Чемпионата», стороны близки к оформлению трансферов. Ранее сообщалось, что в контрактах обоих футболистов прописана сумма отступных.

В нынешнем сезоне Глушенков принял участие в 21 матче во всех турнирах, забил шесть голов и сделал шесть результативных передач, а на счету 18-летнего Пиняева четыре мяча и три ассиста в 15 играх за самарский клуб.

После 17 туров «Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 13 набранных очков.