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Кавазашвили — о Сафонове: «Это достойная кандидатура для вратаря хорошего европейского клуба»

15 Декабря 2022 • 16:31 Комментировать

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о шансах голкипера «Краснодара» Матвея Сафонова в будущем заиграть в Европе.

По мнению эксперта, тот факт, что Сафонова не приглашают в европейские клубы, никак не связан с отсутствием российских футболистов там прямо сейчас.

«Почему бы Матвею не очутиться в европейском клубе и заиграть? Это достойная кандидатура для вратаря хорошего европейского клуба», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

Действующий контракт 23-летнего Сафонова с «Краснодаром» рассчитан до лета следующего года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне вратарь провёл в составе «быков» 19 матчей, пропустив в них 31 гол и шесть раз сохранив свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Анзор Кавазашвили Матвей Сафонов
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