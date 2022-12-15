«Локомотив» может усилиться игроком сборной Казахстана

Полузащитник «Актобе» и сборной Казахстана Рамазан Оразов может продолжить карьеру в «Локомотиве», сообщает Metaratings.

По информации источника, представители московского клуба связывались с агентом 24-летнего футболиста, однако до конкретного предложения дело так и не дошло. Также отмечается, что сам Оразов в личной беседе подтвердил готовность отправиться выступать в другой чемпионат.

Срок действующего соглашения хавбека с «Актобе» истекает в конце декабря нынешнего года. Портал Transfermarkt оценивает казахстанского футболиста в 500 тысяч евро.

В общей сложности за «Актобе» Оразов провёл 37 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он также выступал за «Кайрат» и «Чайку».