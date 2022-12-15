Агент высказался о будущем Изидора в «Локомотиве»

Агент Эммануэль Лакруа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, высказался о возможном уходе игрока из клуба.

«Я не знаю, что будет делать Вильсон», — цитирует слова представителя футболиста «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Изидор может перейти в «Краснодар», но Лакруа заявил, что ничего не знает по этому поводу.

В нынешнем сезоне 22-летний форвард принял участие в 17 матчах с учетом всех турниров, в которых забил четыре мяча и записал на свой счет четыре результативные передачи. Действующий трудовой договор футболиста с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года.