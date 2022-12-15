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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Гурцкая рассказал, какой клуб стоит выбрать Дзюбе

15 Декабря 2022 • 14:52 Комментировать

Известный футбольный агент Тимур Гурцкая признался, что его не интересует будущее экс-капитана сборной России Артёма Дзюбы, который в настоящий момент находится без клуба.

По мнению агента, клубы, способные предложить Дзюбе большую зарплату, не захотят видеть 34-летнего футболиста в своём составе. Поэтому ему стоит обратить внимание на те команды, выступая за которые он сможет получать удовольствие от футбола. 

«Мне кажется, это законченная история. Дзюба должен выбирать команду, где будет получать максимальное удовольствие лично он», — цитирует агента Sport24.

Напомним, в начале ноября Дзюба расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», за который успел провести в общей сложности пять матчей и забить один гол. Ранее сообщалось, что интерес к российскому форварду проявляют «Урал» и «Торпедо». Также не исключён вариант с возможным отъездом Дзюбы в Европу, где его в своих рядах желает видеть итальянская «Венеция».  

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Тимур Гурцкая
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