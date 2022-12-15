Агент прокомментировал информацию о возможном переходе Изидора в «Краснодар»

Эммануэль Лакруа, агент нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в «Краснодар».

«Изидор может перейти в «Краснодар»? Ничего об этом не знаю», — приводит слова агента Sport24.

Ранее спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов также опроверг эту информацию, заявив, что московский клуб не намерен расставаться с 22-летним французом.

Действующий контракт Изидора с «железнодорожниками» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 5 миллионов евро.

Напомним, молодой француз перешёл в «Локомотив» в январе текущего года из «Монако» за 3,5 миллиона евро. В нынешнем сезоне нападающий провёл за «красно-зелёных» 17 матчей, забив в них четыре гола и отдав столько же результативных передач.