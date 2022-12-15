В «Локомотиве» отреагировали на информацию о возможном переходе Изидора в «Краснодар»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов прокомментировал информацию о том, что нападающий «железнодорожников» Вильсон Изидор может продолжить карьеру в «Краснодаре».

Ранее сообщалось, что руководство «быков» заинтересовано в услугах 22-летнего француза.

По словам Ульянова, данная информация не соответствует действительности, так как московский клуб не намерен расставаться со своим футболистом. Кроме того, спортивный директор сообщил, что «Локомотив» продолжает заниматься поисками новых игроков для усиления состава команды.

«Мы не вели и не планируем вести переговоров по этому поводу, а в полной мере рассчитываем на Вильсона», — цитирует Ульянова пресс-служба «Локомотива».

Действующий контракт Изидора с «Локомотивом» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает француза в 5 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провёл в составе «железнодорожников» 17 матчей, забив в них четыре гола и отдав четыре результативные передачи.