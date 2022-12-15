Глушаков рассказал, почему пропустит декабрьский сбор «Химок»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о пропуске первого тренировочного сбора команды, который пройдёт в Турции и начнётся 15 декабря.

35-летний футболист признался, что не вызывать его на декабрьский сбор было решением руководства клуба и тренерского штаба команды.

«Может, молодых футболистов хотят посмотреть. Может, какие-то другие задачи у клуба. Мы поговорили, пообщались. Пришли к общему пониманию, что мне нет смысла ехать на первые сборы», — цитирует Глушакова «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Глушаков не покинет «Химки» в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне полузащитник провёл в составе подмосковной команды 19 матчей, отметившись в них одним голом и одной результативной передачей.

После 17 туров РПЛ «Химки» занимают предпоследнее 15-е место в турнирной таблице, имея в своём активе 12 набранных очков.