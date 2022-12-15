Агент прокомментировал информацию о возможном переходе Политевича в «Ахмат»

Петар Дувняк, агент защитника солигорского «Шахтёра» Сергея Политевича, высказался о возможном переходе своего клиента в «Ахмат».

Ранее о возможности трансфера 32-летнего футболиста сообщал Metaratings.

«Честно говоря, ничего об этом не знаю, мы не контактировали с «Ахматом», переговоров пока нет», — приводит слова Дувняка «РБ Спорт».

Однако агент подтвердил, что Политевич знаком с наставником грозненской команды Сергеем Ташуевым. Напомним, ранее российский специалист возглавлял «Шахтёр».

Действующий контракт Политевича с белорусским клубом рассчитан до конца декабря текущего года. Портал Transfermarkt оценивает опытного футболиста, защищающего цвета «Шахтёра» с 2020 года, в 200 тысяч евро.