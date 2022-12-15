Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент прокомментировал информацию о возможном переходе Политевича в «Ахмат»

15 Декабря 2022 • 09:17 Комментировать

Петар Дувняк, агент защитника солигорского «Шахтёра» Сергея Политевича, высказался о возможном переходе своего клиента в «Ахмат».

Ранее о возможности трансфера 32-летнего футболиста сообщал Metaratings.

«Честно говоря, ничего об этом не знаю, мы не контактировали с «Ахматом», переговоров пока нет», — приводит слова Дувняка «РБ Спорт».

Однако агент подтвердил, что Политевич знаком с наставником грозненской команды Сергеем Ташуевым. Напомним, ранее российский специалист возглавлял «Шахтёр».

Действующий контракт Политевича с белорусским клубом рассчитан до конца декабря текущего года. Портал Transfermarkt оценивает опытного футболиста, защищающего цвета «Шахтёра» с 2020 года, в 200 тысяч евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Солигорск Сергей Ташуев Сергей Политевич Ахмат Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
10:17 · Россия. Премьер-лига
Глушаков рассказал, почему пропустит декабрьский сбор «Химок»
09:17 · Россия. Премьер-лига
Агент прокомментировал информацию о возможном переходе Политевича в «Ахмат»
09:00 · Россия. Премьер-лига
В «Урале» ответили, подпишут ли Дзюбу 1
08:07 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Алип не является игроком основного состава»
14 Декабря
23:21 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о возможном увольнении Гогниева из «Химок»
22:55 · Россия. Премьер-лига
Булыкин пожелал «Химкам» вылететь из РПЛ
22:15 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» не подпишет Роналду – Медведев 3
21:55 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Зенита» ответил на вопрос, извинился ли он перед Чистяковым
21:50 · Россия. Премьер-лига
​Гендиректор «Зенита» ответил на вопрос о будущем Ловрена
21:04 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Мне трудно объяснить, зачем «Зенит» взял Алипа» 2
20:55 · Россия. Премьер-лига
Изидор может сменить «Локомотив» на другой клуб РПЛ слухи
20:16 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Понятия не имею, почему Алип так важен для «Зенита»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Николича: «Никто из России не обращался по Марко»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Эраковича опроверг интерес «Зенита»
19:45 · Россия. Премьер-лига
​Ненахов не покинет «Локомотив» зимой
Все новости
Рекомендуем