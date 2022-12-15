В «Урале» ответили, подпишут ли Дзюбу

Футбольный функционер Григорий Иванов, который является президентом екатеринбургского «Урала», ответил на вопрос о возможном подписании 34-летнего экс-нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

«Дзюбу рассматриваем. Но только чтоб он в вашей команде играл», - приводятся слова руководителя клуба в телеграм-канале Андрея Панкова.

Дзюба в настоящий момент находится без клуба. Последним его местом работы был турецкий «Адана Демирспор», с которым он досрочно расторг контракт в прошлом месяце. За эту команду россиянин провел всего пять матчей и забил один гол. Сообщалось об интересе к Артёму со стороны «Торпедо», «Рубина» и «Венеции».