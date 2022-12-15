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Лепёхин: «Алип не является игроком основного состава»

15 Декабря 2022 • 08:07 Комментировать

Обладатель золотых медалей Кубка России в составе петербургского «Зенита» Константин Лепёхин прокомментировал новость о решении «сине-бело-голубых» выкупить у казахстанского «Кайрата» права на защитника Нуралы Алипа.

«Я в принципе нейтрально отношусь к этой новости. Но Алип не является игроком основного состава. Это железобетонно», - цитирует Лепёхина «Матч ТВ».

Специалист связал данное конкретное решение с внутренней политикой клуба с берегов Невы, а также предположил, что оно могло быть принято на перспективу развития игрока.

В данный момент команда из Санкт-Петербурга лидирует в турнирной таблице чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Нуралы Алип Константин Лепёхин
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