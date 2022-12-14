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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой высказался о возможном увольнении Гогниева из «Химок»

14 Декабря 2022 • 23:21 Комментировать

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о назревающей отставке Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных «Химок».

«Ничего нового. Нет результата, нет побед, нет очков, поэтому логично. Какой там уже по счету тренер за год? Четвертый? Это даже не новость», - передает слова Александра издание «Чемпионат».

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги подмосковный коллектив набрал 12 баллов и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице. Первый матч после зимнего перерыва «Химки» проведут с «Факелом» 5 марта.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Александр Мостовой Спартак Гогниев
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