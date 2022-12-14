Мостовой высказался о возможном увольнении Гогниева из «Химок»

Экс-полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал новость о назревающей отставке Спартака Гогниева с поста главного тренера подмосковных «Химок».

«Ничего нового. Нет результата, нет побед, нет очков, поэтому логично. Какой там уже по счету тренер за год? Четвертый? Это даже не новость», - передает слова Александра издание «Чемпионат».

По итогам 17 туров Российской премьер-лиги подмосковный коллектив набрал 12 баллов и располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице. Первый матч после зимнего перерыва «Химки» проведут с «Факелом» 5 марта.