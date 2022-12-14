Булыкин пожелал «Химкам» вылететь из РПЛ

Известный в прошлом нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о перспективах подмосковных «Химок» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Химки» хотят в футбол играть и остаться в РПЛ или нет, чтобы не мучить всех? С учетом того, что они натворили, будет лучше, если вылетят. Будут наводить порядок в своей команде в ФНЛ», - передает слова Дмитрия «Чемпионат».

После 17 проведенных туров подмосковный коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице. В активе «Химок» 12 набранных баллов. Главным тренером команды является Спартак Гогниев.