​«Зенит» не подпишет Роналду – Медведев

Александр Медведев, занимающий пост генерального директора «Зенита», пообщался с журналистами перед матчем сборных Франции и Марокко. Представители СМИ спросили у Медведева, может ли клуб сделать предложение Криштиану Роналду.

«У нас возрастные ограничения, до 28 лет», - ответил Медведев журналистам с улыбкой.

Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и уже три недели провёл в статусе свободного агента. Звёздного португальца пресса активно связывает с клубом «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. Впрочем, поступала информация о желании Роналду продолжать выступать в Европе.