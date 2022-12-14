​Гендиректор «Зенита» ответил на вопрос, извинился ли он перед Чистяковым

Александр Медведев, который занимает пост генерального директора «Зенита», ответил на вопрос об Алексее Чистякове.

Напомним, что после недавней игры чемпионата России против «Ахмата», в которой Чистяков допустил результативную ошибку, Медведев заявил о выведении игрока из основы. Спустя считанные дни конфликт был улажен.

- Вы перед ним не извинялись?

- У нас всё с ним хорошо, - высказался Медведев, чьи слова приводит на своих страницах «Спорт-Экспресс».

«Зенит» после семнадцати сыгранных туров лидирует в чемпионате России, опережая второй «Спартак» на шесть зачётных баллов.