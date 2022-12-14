​Гендиректор «Зенита» ответил на вопрос о будущем Ловрена

Защитник Деян Ловрен входит в список игроков «Зенита», чьи контракты истекают уже в конце сезона. Генеральный директор питерского клуба Александр Медведев ответил на вопрос о будущем хорватского футболиста.

«Мы не отвлекаем игроков от их работы. У нас будут первые сборы, кстати, в Катаре. Там со всеми и поговорим», - высказался Медведев, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Летом Деяну Ловрену исполнится 34 года. За «Зенит» хорватский защитник выступает с августа 2020 года. С тех пор футболист провёл 63 официальных матча, в которых забил три гола.

После первой части сезона «Зенит» располагается на вершине турнирной таблицы РПЛ.