Широков: «Мне трудно объяснить, зачем «Зенит» взял Алипа»

Бывший футболист петербургского «Зенита» Роман Широков высказался о полноценном переходе Нуралы Алипа в российский клуб.

«Зачем «Зенит» взял Алипа? Мне трудно объяснить, теряюсь в догадках. Это для «Зенита» понятная сделка, повторюсь, я не знаю, по каким критериям они его выбрали. Они, наверное, лучше знают», — приводит слова экс-полузащитника российской национальной команды Vseprosport.kz. По его мнению, единственной причиной нахождения Алипа в составе «сине-бело-голубых» является ротация, поскольку Широков не видит Нуралы в основной команде.

Напомним, что ранее появилась информация о выкупе защитника из «Кайрата». С февраля казахстанец выступал за коллектив из Северной столицы на правах аренды.