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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Широков: «Мне трудно объяснить, зачем «Зенит» взял Алипа»

14 Декабря 2022 • 21:04 Комментировать (2)

Бывший футболист петербургского «Зенита» Роман Широков высказался о полноценном переходе Нуралы Алипа в российский клуб.

«Зачем «Зенит» взял Алипа? Мне трудно объяснить, теряюсь в догадках. Это для «Зенита» понятная сделка, повторюсь, я не знаю, по каким критериям они его выбрали. Они, наверное, лучше знают», — приводит слова экс-полузащитника российской национальной команды Vseprosport.kz. По его мнению, единственной причиной нахождения Алипа в составе «сине-бело-голубых» является ротация, поскольку Широков не видит Нуралы в основной команде.

Напомним, что ранее появилась информация о выкупе защитника из «Кайрата». С февраля казахстанец выступал за коллектив из Северной столицы на правах аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Роман Широков Нуралы Алип
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Комментарии (2)
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Zenituwka
14 Декабря 2022 в 21:49
Как зачем? Алип казах, казахи умеют болеть за своих, соответственно будут болеть за Зенит. Это бизнес. 1,75 ляма за Алипа уже много раз окупились. При этом, достаточно изредка его выпускать на поле.
Leonardis
14 Декабря 2022 в 21:16
А кто у него спросил?
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