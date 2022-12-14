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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Изидор может сменить «Локомотив» на другой клуб РПЛ слухи

14 Декабря 2022 • 20:55 Комментировать

Нападающий Вильсон Изидор может сменить «Локомотив» на другой клуб Российской премьер-лиги. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», на 22-летнего француза обратил внимание «Краснодар».  

22-летний Вильсон Изидор после январского трансфера из «Монако» провёл за «Локомотив» 29 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 11 забитых мячей.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Вильсона Изидора в 5 миллионов евро.

«Локомотив» после первой части чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице. «Краснодар», в свою очередь, располагается на восьмой позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Краснодар Вильсон Изидор Трансферы футбола - зима 2023
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