Нападающий Вильсон Изидор может сменить «Локомотив» на другой клуб Российской премьер-лиги. Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», на 22-летнего француза обратил внимание «Краснодар».

22-летний Вильсон Изидор после январского трансфера из «Монако» провёл за «Локомотив» 29 официальных матчей. В них нападающий записал на свой счёт 11 забитых мячей.

Эксперты авторитетного портала transfermarkt оценивают Вильсона Изидора в 5 миллионов евро.

«Локомотив» после первой части чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице. «Краснодар», в свою очередь, располагается на восьмой позиции.