Петржела: «Понятия не имею, почему Алип так важен для «Зенита»

Бывший наставник петербургского «Зенита» Властимил Петржела высказался о полноценном трансфере Нуралы Алипа в клуб.

«Понятия не имею, зачем этот трансфер «Зениту», почему Алип так важен для команды. Наверное, потому что он из Казахстана. Европейцам сейчас тяжелее перейти в российские клубы», — заявил чешский специалист в интервью «Спорт-Экспрессу».

Напомним, что ранее появилась официальная информация о выкупе «сине-бело-голубыми» Алипа из «Кайрата». С февраля защитник находился в составе коллектива из Северной столицы на правах аренды.