Агент Николича: «Никто из России не обращался по Марко»

Деян Йоксимович, представитель бывшего наставника столичного «Локомотива» Марко Николича, высказался об интересе к тренеру от российских клубов.

«Нет, никто из России не обращался по Николичу. Журналисты пишут всякое про Марко — в основном, глупости, много неправды про разные команды», — заявил агент специалиста в интервью изданию «РБ Спорт».

Напомним, Марко Николич возглавлял «Локомотив» с 2020 по 2021 год, выиграв Фонбет Кубок России. Ранее появилась информация о возможном переходе тренера в казанский «Рубин».