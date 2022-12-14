Агент Эраковича опроверг интерес «Зенита»

Деян Йоксимович, представитель сербского защитника Страхини Эраковича, выскзаался о возможном переходе игрока в петербургский «Зенит».

«Зенит»? Это только слухи», — заявил агент в интервью изданию «РБ Спорт», опровергнув информацию о потенциальном трансфере футболиста «Црвены Звезды».

В составе сербского коллектива 21-летний защитник провёл 17 игр в нынешнем розыгрыше местного первенства, не отметившись результативными действиями. Отметим, что Еракович попал в заявку сербской сборной на катарский чемпионат мира, однако не провёл ни одной игры на мундиале.