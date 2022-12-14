​Ненахов не покинет «Локомотив» зимой

Защитник Максим Ненахов не покинет «Локомотив» в зимнее трансферное окно. По данным Metaratings, тренерский штаб «железнодорожников» во главе с Михаилом Галактионовым рассчитывает на Ненахова, поэтому нынешний сезон футболист завершит с командой.

23-летний Максим Ненахов в нынешнем сезоне провёл за «Локомотив» 12 матчей. Голами защитник не отмечался. Действующий контракт игрока с «железнодорожниками» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

После первой части чемпионата России «Локомотив» располагается лишь на 14-й позиции в турнирной таблице. В семнадцати матчах «железнодорожникам» удалось набрать тринадцать очков.