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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Ненахов не покинет «Локомотив» зимой

14 Декабря 2022 • 19:45 Комментировать

Защитник Максим Ненахов не покинет «Локомотив» в зимнее трансферное окно. По данным Metaratings, тренерский штаб «железнодорожников» во главе с Михаилом Галактионовым рассчитывает на Ненахова, поэтому нынешний сезон футболист завершит с командой.

23-летний Максим Ненахов в нынешнем сезоне провёл за «Локомотив» 12 матчей. Голами защитник не отмечался. Действующий контракт игрока с «железнодорожниками» рассчитан до конца сезона 2023/2024.

После первой части чемпионата России «Локомотив» располагается лишь на 14-й позиции в турнирной таблице. В семнадцати матчах «железнодорожникам» удалось набрать тринадцать очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Максим Ненахов
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