​Директор «Зенита» рассказал о стоимости выкупа Алипа

Александр Медведев, занимающий должность генерального директора «Зенита», высказался о выкупе Нуралы Алипа у «Кайрата».

Напомним, что Нуралы Алип в среду стал полноценным футболистом «Зенита», подписав контракт на два с половиной сезона с опцией продления ещё на год.

«С учётом рыночной ситуации найдено взаимно приемлемое решение – базовая трансферная цена и бонусы, привязанные к победному игровому времени, в совокупности не превысят 1,75 млн евро», - высказался Медведев, чьи слова приводит ТАСС.

Напомним, что Нуралы Алип выступает за питерский «Зенит» с февраля текущего календарного года. За питерцев защитник провёл 20 матчей.