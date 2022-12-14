Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина 3
Хорватия Хорватия 0
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кавазашвили раскритиковал возможный переход Лантратова в «Локомотив»

14 Декабря 2022 • 19:26 Комментировать

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе Ильи Лантратова в столичный «Локомотив».

«Не понимаю, зачем «Локомотиву» нужен Лантратов, если у них есть прекрасный вратарь Худяков. Но это уже их проблемы, пускай они решают. Я думаю, что Даниил — очень талантливый мальчик, будущая звезда, если ему не помешать. Зря под него опять кого-то берут, пацану могут испортить карьеру» — приводит слова участника ЧМ-1970 издание «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Худяков уже доказал, что может быть первым номером «железнодорожников» на многие годы вперёд. Однако Кавазашвили отмечает и качества Лантратова, назвав его отличным голкипером.

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице Российской премьер-лиги после 17 туров. Лантратов провёл в футболке «Химок» 14 встреч в рамках всех состязаний и пропустил 25 голов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Анзор Кавазашвили Илья Лантратов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Декабря
20:16 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Понятия не имею, почему Алип так важен для «Зенита»
20:03 · Россия. Премьер-лига
Агент Николича: «Никто из России не обращался по Марко»
19:56 · Россия. Премьер-лига
Агент Эраковича опроверг интерес «Зенита»
19:45 · Россия. Премьер-лига
​Ненахов не покинет «Локомотив» зимой
19:33 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Зенита» рассказал о стоимости выкупа Алипа
19:26 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили раскритиковал возможный переход Лантратова в «Локомотив»
18:27 · Россия. Премьер-лига
​В «Химках» отреагировали на слухи об уходе Гогниева
17:58 · Россия. Премьер-лига
Радченко уверен, что Алип поможет «Зениту» стать чемпионом
17:42 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов — о решении Бакаева остаться в «Зените»: «Может, просто на деньги согласился»
17:38 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» отказался от трансфера Сычевого
17:24 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отказывается платить за Велиса требуемую сумму
17:16 · Россия. Премьер-лига
​Появилась информация о сумме трансфера Алипа в «Зенит»
17:11 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» объявил о выкупе Алипа официально
17:08 · Россия. Премьер-лига
Рахимич – о Газзаеве: «Он великий тренер»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Душил ли я когда-нибудь змею? Однажды пришлось»
Все новости
Рекомендуем