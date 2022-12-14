Кавазашвили раскритиковал возможный переход Лантратова в «Локомотив»

Бывший голкипер сборной СССР Анзор Кавазашвили высказался о возможном переходе Ильи Лантратова в столичный «Локомотив».

«Не понимаю, зачем «Локомотиву» нужен Лантратов, если у них есть прекрасный вратарь Худяков. Но это уже их проблемы, пускай они решают. Я думаю, что Даниил — очень талантливый мальчик, будущая звезда, если ему не помешать. Зря под него опять кого-то берут, пацану могут испортить карьеру» — приводит слова участника ЧМ-1970 издание «РБ Спорт».

По мнению эксперта, Худяков уже доказал, что может быть первым номером «железнодорожников» на многие годы вперёд. Однако Кавазашвили отмечает и качества Лантратова, назвав его отличным голкипером.

«Локомотив» занимает 14-е место в таблице Российской премьер-лиги после 17 туров. Лантратов провёл в футболке «Химок» 14 встреч в рамках всех состязаний и пропустил 25 голов.