​В «Химках» отреагировали на слухи об уходе Гогниева

В прессе появилась информация о том, что Спартак Гогниев в обозримом будущем может покинуть должность главного тренера «Химок». Прокомментировать эту новость попросили Николая Оленева, занимающего должность генерального директора подмосковного клуба.

«Команда готовится к первым сборам под руководством главного тренера Спартака Гогниева», - высказался Оленев, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что Спартак Гогниев возглавил «Химки» в начале осени. С тех пор команда одержала всего лишь одну победу.

После семнадцати сыгранных туров чемпионата России «Химки» занимают 15-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.