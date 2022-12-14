Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина 3
Хорватия Хорватия 0
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Радченко уверен, что Алип поможет «Зениту» стать чемпионом

14 Декабря 2022 • 17:58 Комментировать

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб выкупил у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа.

По мнению Радченко, трансфер 22-летнего футболиста был осуществлён с прицелом на будущее, поскольку уже сейчас виден большой потенциал в игре Алипа.   

«Да, Алип мало времени проводил на поле в «Зените», но иногда он выходил и качественно играл. Он ещё поможет «сине-бело-голубым» стать чемпионами, учитывая, что есть матчи, где ротация нужна», — цитирует Радченко Metaratings.

Кроме того, Радченко не исключил, что выкуп Алипа связан с возможным уходом хорватского защитника Деяна Ловрена, который здорово себя проявляет на чемпионате мира в Катаре.

В текущем сезоне игрок сборной Казахстана провёл в составе «Зенита» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Дмитрий Радченко Нуралы Алип
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 14 Декабря
18:27 · Россия. Премьер-лига
​В «Химках» отреагировали на слухи об уходе Гогниева
17:58 · Россия. Премьер-лига
Радченко уверен, что Алип поможет «Зениту» стать чемпионом
17:42 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов — о решении Бакаева остаться в «Зените»: «Может, просто на деньги согласился»
17:38 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» отказался от трансфера Сычевого
17:24 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» отказывается платить за Велиса требуемую сумму
17:16 · Россия. Премьер-лига
​Появилась информация о сумме трансфера Алипа в «Зенит»
17:11 · Россия. Премьер-лига
​«Зенит» объявил о выкупе Алипа официально
17:08 · Россия. Премьер-лига
Рахимич – о Газзаеве: «Он великий тренер»
17:06 · Россия. Премьер-лига
Дзюба: «Душил ли я когда-нибудь змею? Однажды пришлось»
16:47 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» сообщили об интересе к Милсону из Европы
16:47 · Россия. Премьер-лига
​Гогниев может покинуть «Химки»
16:34 · Россия. Премьер-лига
Агент Сафонов — о «Химках»: «Гогниев проводит операцию «Осетинский пирог»
16:33 · Россия. Премьер-лига
Сёмин – о тренерской деятельности: «Ну не позовут, так буду футбол смотреть»
16:24 · Россия. Премьер-лига
Сенников: «Локомотиву» нужен Лантратов»
16:19 · Россия. Премьер-лига
Агент Гурцкая считает, что Пиняев перейдёт в «Локомотив»
Все новости
Рекомендуем