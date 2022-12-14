Радченко уверен, что Алип поможет «Зениту» стать чемпионом

Бывший игрок «Зенита» Дмитрий Радченко прокомментировал информацию о том, что петербургский клуб выкупил у «Кайрата» защитника Нуралы Алипа.

По мнению Радченко, трансфер 22-летнего футболиста был осуществлён с прицелом на будущее, поскольку уже сейчас виден большой потенциал в игре Алипа.

«Да, Алип мало времени проводил на поле в «Зените», но иногда он выходил и качественно играл. Он ещё поможет «сине-бело-голубым» стать чемпионами, учитывая, что есть матчи, где ротация нужна», — цитирует Радченко Metaratings.

Кроме того, Радченко не исключил, что выкуп Алипа связан с возможным уходом хорватского защитника Деяна Ловрена, который здорово себя проявляет на чемпионате мира в Катаре.

В текущем сезоне игрок сборной Казахстана провёл в составе «Зенита» восемь матчей, не отметившись в них результативными действиями.