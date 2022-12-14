Гаврилов — о решении Бакаева остаться в «Зените»: «Может, просто на деньги согласился»

Бывший игрок «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о решении воспитанника «красно-белых» Зелимхана Бакаева остаться в «Зените».

Ранее Sport24 сообщал, что 26-летний хавбек намерен остаться в петербургском клубе и бороться за место в стартовом составе команды.

Гаврилов предположил, что Бакаев перешёл в «Зенит» из-за денег, так как, по всей видимости, его устраивает роль запасного.

«В основу его брали или как? Дыры, наверное, затыкать им нужно было какие-то. Ему там дали на три рубля побольше, а он пошёл. Может, он даже и не задумывался, будет он в основе играть или нет», — приводит слова Гаврилова «Спорт День за Днём».

Напомним, Бакаев перешёл в «Зенит» минувшим летом из «Спартака». В текущем сезоне он провёл в составе «сине-бело-голубых» 20 матчей, забив в них один гол и отдав две результативные передачи.