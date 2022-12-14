​«Локомотив» отказался от трансфера Сычевого

В зимнее трансферное окно «Локомотив» рассчитывает серьёзно усилить свой состав. Так, например, «железнодорожники» хотят приобрести игрока на позицию нападающего. По данным «Чемпионата», московский клуб рассматривал вариант с подписанием Владимира Сычевого, но отказался от него. Источник отмечает, что «Локомотив» предпочитает заполучить иностранного форварда.

Владимир Сычевой выступает за «Оренбург». В первой части чемпионата нападающий забил 14 голов. Вместе с Куинси Промесом Сычевой располагается на вершине рейтинга бомбардиров Премьер-лиги.

«Локомотив» после первой части чемпионата России занимает 14-е место в турнирной таблице.