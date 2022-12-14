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«Краснодар» отказывается платить за Велиса требуемую сумму

14 Декабря 2022 • 17:24 Комментировать
Росарио Сентраль
...
Аргентинос Хуниорс
28.01 00:00

Переход 19-летнего нападающего «Росарио Сентраль» Алейшо Велиса в «Краснодар» маловероятен, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, российский клуб заинтересован в подписании молодого аргентинца, однако не готов платить ту сумму, которую запрашивает «Росарио Сентраль» за своего футболиста. Сообщается, что «Краснодар» готовит второе предложение по Велису. Финальный раунд переговоров должен состояться на текущей неделе.

Действующий контракт форварда с аргентинским клубом рассчитан до конца декабря 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает Велиса в 4 миллиона евро.

На взрослом уровне нападающий успел провести 39 матчей и забить в них восемь голов. 
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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Росарио Сентраль Трансферы футбола - зима 2023 Алейшо Велис
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РОСАРИО СЕНТРАЛЬ АРГЕНТИНОС ХУНИОРС
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