​Появилась информация о сумме трансфера Алипа в «Зенит»

В среду «Зенит» объявил о выкупе прав на защитника Нуралы Алипа. Казахстанский футболист подписал с чемпионом России последних лет контракт по формуле «2,5+1».

Как стало известно «Матч ТВ», сумма трансфера Нуралы Алипа не превышает 1,75 миллиона евро. Отмечается, что в трудовом соглашении футболиста прописаны бонусы за игровое время в победных матчах.

Нуралы Алип оказался в «Зените» в феврале, когда гранд РПЛ арендовал защитника у «Кайрата». С тех пор Алип провёл за «сине-бело-голубых» 20 официальных матчей.

Футбольные соревнования в России возобновятся в феврале, а сейчас футболисты находятся в отпусках.