«Зенит» посредством своего официального сайта объявил о выкупе у «Кайрата» прав на защитника Нуралы Алипа. 22-летний футболист подписал с «сине-бело-голубыми» контракт на два с половиной года. В трудовом соглашении есть опция продления ещё на один сезон.

Нуралы Алип был арендован «Зенитом» в феврале текущего года. С тех пор казахстанский защитник провёл за питерцев 20 официальных матчей. Алип стал чемпионом России и обладателем суперкубка страны.

«Зенит» после первой части чемпионата России сезона 2022/2023 располагается на вершине турнирной таблицы. Команда Сергея Семака опережает «Спартак» на шесть зачётных баллов.