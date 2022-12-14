Рахимич – о Газзаеве: «Он великий тренер»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Элвер Рахимич высказался об этапе своей карьеры, связанной со столичным клубом.

Самым главным достижением в своей карьере Рахимич назвал победу в Кубке УЕФА в 2005 году.

«Мы общаемся со многими ребятами, с Газзаевым. Он великий тренер», - приводит слова Рахимича «Матч ТВ».

Рахимич выступал за «армейский» клуб с 2001 по 2014 год.

С 2007 по 2013 год вызывался в национальную сборную Боснии и Герцеговины.

Среди достижений игрока, помимо триумфа в Кубке УЕФА, также значатся пять золотых медалей чемпионата России, столько же – Суперкубка России и ещё семь – Кубка России.