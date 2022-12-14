Дзюба: «Душил ли я когда-нибудь змею? Однажды пришлось»

Известный российский нападающий Артём Дзюба, находящийся сейчас без клуба, поучаствовал в юмористическом интервью на YouTube-канале «Плюшки», где ответил на один из вопросов зрителей.

«Душил ли я когда-нибудь змею? Однажды пришлось. Кобра? Нет, удав», — заявил Дзюба.

Напомним, в начале ноября 34-летний форвард расторг соглашение с турецким клубом «Адана Демирспор» и сейчас находится в поиске новой команды. Ранее сообщалось, что интерес к экс-капитану сборной России проявляют «Торпедо», «Урал», кипрский клуб «Кармиотисса», а также итальянская «Венеция».

В текущем сезоне Дзюба провёл всего пять матчей, отличившись в них одним забитым голом. Отметим, что нападающий является четырёхкратным чемпионом России в составе «Зенита».